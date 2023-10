Aquilani: “Pareggio giusto, forse con qualcosa in più avremmo anche potuto vincere”

È un Alberto Aquilani felice quello che commenta il pareggio del suo Pisa nel derby contro lo Spezia: “Sono soddisfatto dell’atteggiamento, sono soddisfatto della voglia dei ragazzi di dare quel qualcosa in più che hanno messo sotto il profilo dello spirito, della fame, della voglia di non prendere gol. Mi aspetto un successivo miglioramento, essere più lucidi con la palla e sbagliare un po’ meno. I ragazzi mi hanno dimostrato di poterlo fare e ora voglio vederlo sempre”, spiega il tecnico, che poi loda le Aquile: “Lo Spezia ha dimostrato di essere forte, ha cominciato forte e ci sta che noi possiamo subire. Ma non vuol dire che dobbiamo perdere fiducia ma stare nella partita e soffrire, cercando poi con qualità e lucidità a portare la partita dove vogliamo noi. C’è stata forse poca qualità da ambo le parti, era un derby e sono partite sempre più tese. Oggi serviva questo. Penso che il risultato sia giusto, abbiamo avuto noi occasioni e poi anche loro. Un paio di episodi potevano cambiare la partita, forse se ci avessimo creduto un po’ di più avremmo potuto portare a casa qualcosa in più”.

In chiusura, una battuta su Giovanni Corradini, che Aquilani ha lanciato alla Fiorentina e che ora spera di veder sbocciare allo Spezia: “Corradini ce l’ho nel cuore, ne posso parlare bene da adesso fino a domani. È un ragazzo che ho visto crescere, con me i primi sei mesi non ha giocato, come sta succedendo qui, ma ha tenuto duro e non ha mollato, credo che lo Spezia abbia acquistato un giocatore per me molto interessante”, conclude.

