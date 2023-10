Attacco a Israele, bandiere e messaggi sui palazzi delle istituzioni liguri: “Con la democrazia”

Liguria. Le istituzioni genovesi e liguri rispondono all’attacco di Hamas contro Israele esponendo bandiere e messaggi sulle proprie sedi.

La facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si è illuminata “in segno di pace e vicinanza al popolo israeliano”, spiega l’ente in un comunicato. Ad accompagnare l’immagine della bandiera di Israele, la frase annunciata ieri pomeriggio dal governatore Giovanni Toti: “Con Israele, con la democrazia”, per far seguito ai tanti messaggi di vicinanza espressi oggi dalla comunità e dalla politica ligure.

