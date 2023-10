Caaf Confartigianato, Menchelli: “Incremento dei modelli 730 elaborati”

“Il Caaf Confartigianato continua a macinare risultati positivi: con oltre 341mila modelli 730 trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche la campagna fiscale 2023 conferma l’incremento del numero di dichiarazioni elaborate dalle strutture territoriali che, negli ultimi sei mesi, sono state massivamente impegnate ad erogare un prezioso servizio ai contribuenti per ottenere in tempi brevi i rimborsi fiscali e, nell’interesse dell’amministrazione finanziaria, esercitare un competente controllo sulla documentazione fiscale prodotta dai clienti”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Confartigianato La Spezia. Giuseppe Menchelli, direttore Confartigianato della Spezia, traccia un bilancio dell’attività: “Per l’ottavo anno consecutivo i dati nazionali del nostro Caaf parlano di un incremento del numero dei modelli 730 elaborati l’anno precedente, raggiungendo un non scontato obiettivo di crescita. I risultati ottenuti sono apprezzabili sia in termini di consolidamento e di crescita numerica, sia nell’ottica di una modernizzazione e digitalizzazione dei processi (caricamento on line dei documenti, firma digitale, consultazione archivi a beneficio dei clienti). Tutto questo ha portato a fornire un servizio più celere ed efficiente ai contribuenti che si sono rivolti ai nostri uffici”. “Il nostro Caaf – sottolinea il Presidente Carlo Pasquarelli del Caaf – rappresenta un presidio per i cittadini, garantendo loro i necessari servizi. D’altronde sono le stesse pubbliche amministrazioni che scelgono di affidare ai CAF, in qualità di intermediari qualificati, numerose attività rivolte ai cittadini, non solo circoscritte all’assistenza fiscale volta all’elaborazione dei modelli 730. Si pensi all’importante gestione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche che portano all’ottenimento delle attestazioni Isee. L’esperienza e la professionalità nei nostri operatori territoriali viene premiata dai numeri in costante crescita e questo prova che i cittadini ripongono grande fiducia nei CAF, affidando loro l’adempimento fiscale, nonostante la disponibilità della dichiarazione precompilata on line”. Insomma, il lavoro ‘di squadra’ di tutti gli operatori e responsabili impegnati presso gli sportelli territoriali in convenzione, con l’indispensabile coordinamento dei colleghi della struttura nazionale, viene riconosciuto e gratificato dalla fiducia dei cittadini che continuano a scegliere il Caaf Confartigianato.

