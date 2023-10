Calcio/ Il Sestri ferma la Juventus Next Gen: finisce 0-0

Il Sestri Levante muove la classifica grazie allo 0-0 contro la Juventus Next Gen: un punto arrivato grazie alle parate di Anacoura, uno dei migliori che nega in più di una occasione la gioia del gol a Guerra autore di 3 conclusioni nitide.

Dall’altra parte la nota negativa è arrivata dal fatto che il Sestri non è riuscito a finalizzare le tante occasioni create per portare a casa tre punti che sarebbero stati importanti per il cammino in Lega Pro fin qui difficile nonostante la prestazione non sia mai mancata.

» leggi tutto su www.levantenews.it