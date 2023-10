Calcio/ Rapallo ko al Macera con 4 espulsi: vince il Little Club James

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

PROMOZIONE, GIRONE “B”, 5a GIORNATA:

RAPALLO RUENTES – LITTLE CLUB JAMES 1 – 2

RETI: 8° De Persiis (LC), 42° Greco (RR), 60° Falsini (LC)

ARBITRO: Sig. Cesare Sandri di La Spezia

SPETTATORI: 80 circa.

Ennesima sconfitta per il Rapallo Ruentes oggi al “Macera” al cospetto di un avversario tutt’altro che irresistibile, ma pesantemente inficiata dall’operato dell’arbitro, il Sig. Cesare Sandri di La Spezia, che ha espulso ben quattro giocatori di casa, di cui tre dal campo e uno direttamente dalla panchina (probabilmente solo la prima decisione è stata corretta…), facendo terminare la gara ai padroni di casa in soli 8 giocatori.

A dire il vero l’inizio del match è stato di marca ospite, al 6° tiro a spiovere di Bilanzone fuori di poco.All’8° il Little Club passa in vantaggio su colossale dormita difensiva della nostra difesa, De Persiis è lesto a insaccare, 01…Al 17° punizione di Allocca dal limite, para Bagnato, Al 18° prima occasione per il Rapallo, con il moldavo Bulat la cui conclusione dal limite sfiora il palo. Stessa sorte al 19° un tiro di Salmaso per i rossoblù ospiti. Al 22° punizione di De Persiis viene parata a terra. Al 33° viene espulso Raggi per fallo di reazione, e Rapallo in 10 uomini. Al 42° da angolo mischia in area e zampata vincente di Greco che sigla il pareggio, 1-1! Ultima azione della prima frazione di gioco al 45° da calcio d’angolo, tiro di Allocca non lontano dal palo. Squadre al riposo.

Nella ripresa al 50° un tiro di Bulat finisce sull’esterno della rete. Al 65° fallo su Scarantino in area, per l’arbitro è rigore, dal dischetto si presenta Falsini che non sbaglia, 1-2… Al 65° errato disimpegno della difesa rapallese, palla per falsini, tiro parato. All’81 girata in area di Rossetti, ma conclusione debole e quindi nulla di fatto. All’ 85° lancio di Rossetti per Bulat tiro fuori. All’86° atterramento di un giocatore del Rapallo in area ospite, rigore per tutti ma non per l’arbitro che fa proseguire. Qui gli animi si scaldano e il direttore di gara espelle Andrea raso, reo di aver reagito ad una provocazione ospite. Nonostante tutto nel recupero al 93° una punizione dal limite di Cafferata si stampa sulla traversa e sulla ribattuta un tiro di un attaccante rapallese indirizzato al sette viene neutralizzato con un autentico miracolo dal portiere ospite. C’è ancora spazio per la terza espulsione per il Rapallo, viene mandato fuori Cafferata (in precedenza anche Duman era stato cacciato dalla panchina rapallese per proteste). Veramente una direzione di gara scellerata quella del fischietto spezzino, sicuramente una delle peggiori degli ultimi anni viste al “Macera”…

Domenica il Rapallo sarà di scena in trasferta a Santo Stefano Magra contro il Magra Azzurri con una formazione a dir poco decimata, per la mancanza di quattro giocatori che andranno in squalifica. Occorrerà tirare fuori gli artigli per ottenere punti su un campo molto difficile, speriamo bene!

