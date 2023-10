Camogli: morto Vittorio Bertocci, grande cervello emigrato in Sylicon Valley

E’ morto in California, dove lavorava, Vittorio Bertocci. Vinto, appena cinquantenne, da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Bertocci non era un uomo di mare e, forse per questo, la sua Camogli non gli aveva mai dato atto dei suoi grandi meriti acquisiti nel mondo delle nuove tecnologie. Da un profilo posto su internet in America; “Vittorio Bertocci è il Principal Architect di Auth0. Prima di Auth0, Vittorio ha avuto una lunga carriera in Microsoft, dove ha lavorato con aziende Fortune 100 e Global 100, lavorando anche nel team Azure Active Directory di Microsoft come Principal Program Manager concentrandosi sull’esperienza degli sviluppatori. Ha contribuito alla nascita e al lancio dei componenti della piattaforma basata sulle attestazioni di Microsoft (Windows Identity Foundation e ADFS, ADAL e MSAL SDK ASP.NET middleware).

Bertocci arrivava a Camogli solitamente due volte all’anno per trovare i suoi numerosi fratelli e alloggiando sempre al Cenobio dei Dogi. Era una persona estremamente semplice ed aveva moltissimi amici. Si sapeva che stava male, ma la notizia della sua morte ha destano comunque in paese grande emozione. Ha espresso il desiderio che il suo corpo o le sue ceneri possano tornare a Camogli. Lascia nel dolore la moglie, i fratelli e gli amici.

