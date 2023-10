Camogli: “Vergognoso imbrattamento dell’ingresso Istituto Nautico”

Da Antonio Leverone, Comitato spontaneo per la tutela del territorio “Salviamo il paesaggio”

Al Sig. Sindaco Comune.

Alla Direzione Istituto Nautico Camogli.

.

Si allegano due foto di quanto in oggetto che descrivono chiaramente il vergognoso stato dell’ingresso all’Istituto. Considerando il prestigio culturale e di tradizione dello stesso, il decoro della Città e l’aspetto educativo nei confronti degli studenti, sollecitiamo opportuni interventi.

In relazione, lo scrivente, Antonio Leverone , diplomato nel lontano 1961 è disponibile a partecipare al riordino dell’atrio su indicazione degli uffici comunali , dopo un incontro in Istituto con i rappresentanti di classe degli studenti su indicazione della Direzione dell’Istituto.

» leggi tutto su www.levantenews.it