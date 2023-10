Celle Varazze ai vertici della Promozione. Monteforte: “Eccellenza? Prematuro ma siamo tra le più forti”

Celle Ligure. Non una partita semplice per il Celle Varazze quella disputata oggi all’Olmo Ferro contro il Ceriale. Dopo essere passati in svantaggio, i padroni di casa hanno avuto un periodo di sbandamento decisamente importante. Poi il rigore trasformato da Anselmo e, in un secondo tempo migliore, il sorpasso di Maggi.

Luca Monteforte si tiene stretto il punto e si congratula con gli avversari allenati dal suo ex giocatore Davide Brignoli. Tre punti che permettono alla sua squadra di rimanere in vetta, con l’obiettivo di fare un campionato in quelle posizioni di classifica: “Eccellenza? Ora mi sembra prematuro parlarne, ma siamo tra le più forti“.

