Furia Genoa dopo il fallo di mano non fischiato sul gol di Pulisic, Zangrillo: “Con noi mai l’angolatura perfetta”

Genova. Il post partita di Genoa-Milan lascia strascichi notevoli alla luce del fatto che rivedendo le immagini del gol di Pulisic appare abbastanza netto il tocco con il braccio. In sala stampa si presenta il presidente Zangrillo perché, testuali parole, “se Gilardino avesse parlato sarebbe stato probabilmente squalificato”.

Per l’ennesima volta il Genoa subisce rete nei minuti finali e questa volta l’azione sembrava proprio viziata da un fallo di mano. Sotto accusa l’operato dell’arbitro Piccinini da cui ci si sarebbe attesi almeno una revisione sul campo, vista la delicatezza del momento. Invece, a quanto pare, non c’erano inquadrature abbastanza chiare per giudicare.

