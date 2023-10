Israele, lo stupore dei liguri in vacanza a Gerusalemme: “La guerra? Qui tutto normale e tranquillo”

Gerusalemme. Un’atmosfera di “consuetudine e tranquillità” nonostante l’inizio della guerra. È quella che si respira a Gerusalemme secondo il racconto di una comitiva di turisti liguri in viaggio in Israele, che racconta la situazione che si sta vivendo in queste drammatiche ore dopo l’attacco di Hamas. La testimonianza, raccolta da IVG.it, arriva dall’ex responsabile del turismo del Comune di Albenga ed ex consigliere comunale di Alassio Piera Olivieri, che afferma: “Noi non ci rendiamo conto che il momento è difficile, proprio ora siamo seduti normalmente in un ristorante”.

“Siamo una cinquantina di persone e, ripeto, non ci siamo resi conto del pericolo e del contesto di estrema tensione: a Gerusalemme si respira una atmosfera di consuetudine e quotidianità. Oggi abbiamo visitato tutto, anche il Santo Sepolcro, e girato la città regolarmente, senza limitazioni di sorta, secondo il programma stabilito”.

