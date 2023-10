La Dieci di Vado e Quiliano, gli atleti etiopi abbattono i record della manifestazione

Vado Ligure. Si è svolta nella mattinata odierna, domenica 8 ottobre, la nona edizione de La Dieci di Vado e Quiliano. La manifestazione organizzata dall’Asd Podistica Savonese, in collaborazione con i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, è tornata ad avere numeri di partecipazione elevati, con 243 partenti nella gara competitiva e 54 nella non competitiva, per un totale che sfiora le trecento unità.

Livello medio molto alto, ma c’è stato spazio anche per chi ha voluto affrontare il percorso con un passo più tranquillo, secondo il consueto spirito delle manifestazioni podistiche. Il tragitto quest’anno è stato disegnato con andata e ritorno sullo stesso tratto di strada, con “giro di boa” alla rotonda di Portovado.

