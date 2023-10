Poco dopo le 17, un’auto on transito in corso Buenos Aires, ha preso fuoco. Il conducente ha accostato mentre un passante chiamava i vigili del fuoco intervenuti in pochissimi minuti. Il rogo è stato limitato; non ci sono stati né ustionati né intossicati. Il traffico ha subito qualche rallentamento.

» leggi tutto su www.levantenews.it