L’estate che non finisce mai… Caldo record in autunno, con spiagge affollate e bagni in mare

Riviera. L’estate sta finendo? Stando al calendario in realtà è già bella che finita, ma non per le straordinarie condizioni meteo del periodo autunnale che anche oggi prevedono un clima estivo, con temperature che toccano massime di 30 gradi. Conseguenza: spiagge ancora affollate da bagnanti e turisti, che stanno approfittando del bel tempo per l’ultima tintarella di stagione e trascorrere una giornata di relax al mare.

Lidi e litorali della riviera savonese presi ancora d’assalto, con stabilimenti e strutture balneari pronte ad allungare il loro tradizionale periodo di apertura.

