L’elicottero Nemo 4 della Guardia Costiera, decollato dalla base aeromobili di Sarzana, ha tratto in salvo nella serata di ieri una donna di 67 anni sull’Isola della Capraia. Alle 19.50 l’equipaggio di volo impiegato in servizio di allarme è stato allertato dalla Direzione Marittima di Livorno per prestare assistenza ad una donna che ha accusato un malore durante un’escursione sull’isola, nei pressi di Cala Carbicina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e personale dei vigili del fuoco che richiedevano l’intervento dell’elicottero per il successivo trasferimento all’Ospedale di Livorno. La prontezza nel coordinamento delle operazioni e l’esperienza degli equipaggi di volo della Guardia Costiera, addestrati ad intervenire anche di notte, hanno permesso di completare il recupero della donna ed affidarla in tempi ridotti alle cure del personale sanitario ospedaliero.

L’articolo Malore per escursionista alla Capraia, decolla l’elicottero Nemo da Sarzana e la porta in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com