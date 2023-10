Pontremolese: la nuova programmazione della linea ferroviaria entrerà in vigore a dicembre

La nuova programmazione per la linea ferroviaria pontremolese entrerà in vigore dal prossimo 10 dicembre e presto sarà convocato un incontro con le amministrazioni comunali. Lo annuncia l’assessore alle Infrastruture e mobilità, Stefano Baccelli. “Abbiamo lavorato – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani – per migliorare i collegamenti dei pendolari di quella zona: non c’è Toscana diffusa senza adeguata mobilità”.

“La nuova programmazione – spiega Baccelli – è il frutto del confronto intrapreso con i territori direttamente coinvolti già a partire dallo scorso 23 febbraio: siamo in procinto di convocare l’incontro con tutti i Comuni, alla presenza di Rfi e Trenitalia”. “Ci siamo assicurati – anticipa, rassicurando chi sollecitava un confronto sulla rimodulazione del servizio – che nell’orario definitivo trovassero posto le numerose richieste pervenute dai territori nei tempi previsti da Rfi”.

