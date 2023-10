Rapallo: società coreana sbarca in Italia e sceglie il Tigullio

La Corea sta per invadere l’Italia con 553 prodotti della società “Atomy, Inc.” e per il lancio italiano ha scelto Rapallo dove martedì alle 15 presso l’Hotel Italia (Davanti al Castello) Olga Zarayska, con Tatiana Titarenko, presenteranno società e prodotti, acquistabili via internet. La scelta di Rapallo è significativa.

L’azienda ha 27 filiali locali, tra cui la sede centrale coreana, nelle Americhe, in Asia e in Europa. Tra i prodotti principali alimenti funzionali per la salute, cosmetici di base ed altri di colore, capelli e corpo, vita, cibo, moda e casa e arredamento.

