Ripartono le attività dell’Unitre di Lerici

Riprendono, dopo il periodo estivo, le attività dell’Unitre di Lerici che ha sede in Via Gerini 40, accanto al Teatro Astoria. Le lezioni si tengono nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì alle 16,30, in parte nella Sede Unitre e in parte nella sala consiliare. Molti ed entusiasti i soci che hanno già rinnovato l’iscrizione per l’anno accademico 2023/24 uniti a nuovi aderenti alcuni dei quali anche molto giovani. All’Unitre (Università delle tre età) infatti possono iscriversi tutti coloro che hanno compiuto 18 anni . le lezioni avranno inizio Mercoledì 11. Le lezioni di Inglese avranno inizio il 15 ottobre, mentre quelle di Spagnolo inizieranno nel mese di novembre Il programma inizia con un “Omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita” articolato in tre incontri:

Mercoledì 11 ottobre ore 16,30

