Genova. Da tempo si lamentava perché l’area davanti al suo cancello veniva usata come parcheggio, così ieri è passato ai fatti: ha preso un grosso tubo metallico e ha spaccato i vetri di alcune auto in sosta.

Protagonista dell’episodio un 51enne italiano residente in via Monti, a Sampierdarena, deferito in stato di libertà per danneggiamento dalle volanti della polizia.

