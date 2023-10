Spezia e Pisa, inizio complicato per entrambe

Lo Spezia ha ottenuto un solo punto nelle prime tre partite casalinghe di questo campionato: in Serie B solo nel 2019/20 i liguri sono rimasti senza successi nelle prime quattro gare interne. Le statistiche non mentono quasi mai ma ci sono delle eccezioni visto che gli aquilotti hanno giocato partite in casa solo sulla carta e quella col Pisa, si spera, potrebbe essere l’ultima lontano dallo stadio “Picco”. Il Pisa dal canto suo ha vinto due delle prime sette partite di questo campionato: su sette precedenti partecipazioni alla Serie B nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre volte i toscani hanno ottenuto più successi nelle prime sette (cinque nel 2007/08, tre nel 2016/17 e sei nel 2021/22).

