Turismo: obiettivo 2024, regolare i flussi turistici

In un Tigullio che scoppia di salute e che non trova mano d’opera sufficiente, occorre cambiare marcia e creare un equilibrio per tutelare la qualità della vita di residenti e degli stessi turisti. La voglia di trarre vantaggi e risorse dal turismo ha fatto commettere errori che impoveriscono il territorio, Molte amministrazioni hanno denotato una certa cecità: B&B autorizzati perfino in locali senza finestre; dehor sempre più invadenti che sottraggono preziosi spazi pubblici. Invasione di pullman in strade inadeguate che appesantiscono ulteriormente il traffico.

Ora alcuni amministratori cercano il sistema per risolvere quest’ultino problema, senza perdere i gitanti. Nel Tigullio si pensa ad un terminal in area di colmata a Chiavari (ma bisogna comunque fare i conti col depuratore, luna park, etc.) attrezzata con bagni e bar. Dopo lo sbarco dai pullman l’imbarco in battello per raggiungere Rapallo, Santa e soprattutto Portofino e San Fruttuoso. La gita in pullman nel Tigullio costerà di più, ma offrirà anche una doppia mini-crociera. I pullman invaderanno strade e strettoie solo nei giorni di mare agitato o, se autorizzati, per accompagnare comitive in alberghi, o squadre negli stadi.

