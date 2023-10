Agri fest: evento conclusivo al Dialma Ruggiero per i progetti di Agricolura sociale

Agri Fest è il nome scelto per la giornata conclusiva dedicata ai progetti di Agricoltura Sociale rivolti ad aziende agricole e soggetti fragili dei tre Distretti 17 Val di Vara, 18 Golfo dei Poeti e 19 Val di Magra, con Asl 5 unico capofila. La mattinata di condivisione si è tenuta al Dialma Ruggiero nel corso della quale è stato confermato il proseguimento della linea tracciata da questa prima edizione.

Hanno partecipato all’evento: il direttore generale di ASL5 Paolo Cavagnaro, il direttore sociosanitario di ASL5 Simonetta Lucarini, l’assessore regionale alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Spezia Lorenzo Brogi, le associazioni di categoria, le aziende agricole partner, gli enti di formazione, i beneficiari dei progetti.

I progetti dell’Unione Europea, vincitori del Bando di Regione Liguria di Agricoltura Sociale PSR 2014-2020 Mis. 16.09, costituiscono il primo esperimento coordinato sul territorio spezzino di Agricoltura Sociale, ossia di attività che uniscono esigenze di settori diversi in una formula innovativa per generare servizi multifunzionali sostenibili e di ampio impatto sociale, con l’obiettivo di inserire persone fragili in un contesto nuovo e votato all’espressione delle loro potenzialità e, per i meno svantaggiati, sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Finanziati con circa 400mila euro dall’assessorato all’Agricoltura di Regione Liguria, i tre progetti: “Le radici della solidarietà” nel Distretto sociosanitario 17, “Sentieri di inclusione” nel Distretto sociosanitario 18 e “Il banco dell’agricoltura sociale” nel Distretto sociosanitario 19 hanno a loro volta attivato 7 percorsi pensati per rispondere ai bisogni dei singoli partecipanti e costruiti a sostegno della qualità della vita con il fine di sviluppare le loro potenzialità.

In particolare i 62 partecipanti sono: 21 in carico alla salute mentale, 32 disabili e 9 in condizione di marginalità sociale.

Per 19 di loro (8 beneficiari del Servizio di Salute Mentale, 8 disabili e 3 in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune della Spezia) sono stati attivati o si stanno attivando percorsi di inclusione sociale (borse lavoro) secondo l’ex DGR 283/17.

“L’agricoltura sociale – ha commentato il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – è un aspetto importante del settore primario, indice di multifunzionalità e di incidenza nel quotidiano. Strumento principe di finanziamento sino ad oggi la misura 16.09 del Programma di Sviluppo Rurale denominata appunto “Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell’Agricoltura Sociale”. In tutta la Liguria abbiamo così finanziato 10 progetti pluriennali per un importo totale di oltre 1,7 milioni di euro con contributi al 100% delle spese ammesse. I progetti portati avanti nello spezzino, ricordati oggi ad Agrifest, hanno dimostrato chiaramente la rilevanza e la concretezza di queste politiche e l’operatività del capofila e dei partner nel perseguire gli obiettivi prefissati. Un ringraziamento particolare ad Asl 5, Comune della Spezia, gli Uffici regionali, le Associazioni di categoria, le Aziende agricole, gli Enti di formazione e i partecipanti che hanno creduto sin da subito in questa sperimentazione”.

