Albenga, il consigliere Ramò replica a Crosetto (FdI): “Prezzi case stabili da tempo, nessun prezzo calante per colpa della microcriminalità”

Albenga. Claudia Ramò consigliere comunale e agente immobiliare ad Albenga risponde al presidente albenganese di Fratelli d’Italia Roberto Crosetto: “Apprendiamo con grande simpatia che l’esponente di Fratelli d’Italia Roberto Crosetto dedito al settore automobilistico ora e alla vendita di condizionatori prima, si dedica oggi al mercato dell’immobiliare albenganese con risultati non troppo brillanti: vogliamo infatti tranquillizzare il signor Crosetto e suoi militanti, mostrando vicinanza a tutti coloro che lavorano nel settore”.

“I prezzi delle case – spiega Ramò – sono stabili da parecchio tempo, si fanno compravendite in tutte le zone della città e non ci sono ‘prezzi calanti per colpa della micro criminalità’ da lui citata, anzi tutt’altro. I prezzi sono stabili ormai da molti mesi e non abbiamo lamentele da parte di agenzie immobiliari in crisi con alcune zone della città”.

