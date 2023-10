Alvini registra la difesa: un solo gol subito nelle ultime tre, la nuova linea funziona

Il pari contro il Pisa lascia un pizzico di amaro in bocca nello Spezia di Massimiliano Alvini, che dopo il miglior primo tempo della stagione sperava di poter replicare la vittoria di Piacenza della settimana precedente, ma invece si è dovuto accontentare “solo” di un pareggio, che ha però dato buone indicazioni al tecnico. La notizia migliore arriva dalla difesa, che sembra ormai registrata dopo un inizio horror: nelle ultime tre partite lo Spezia ha subito solo una rete, peraltro ininfluente proprio contro la Feralpi, dopo che nelle prime cinque partite i gol subiti erano stati addirittura dieci e sarebbero anche potuti essere di più, viste le grosse difficoltà emerse nella linea.

Un netto upgrade per la retroguardia bianca, dettato anche dalla scelta di Alvini di cambiare. Stop alla difesa a quattro e via alla nuova era della linea a tre, che per ora sta dando i suoi frutti. Con i tre difensori lo Spezia è migliorato sia in tenuta difensiva che in rischi corsi, aiutando anche i singoli nella crescita delle prestazioni. Nikolaou e Amian sembrano giocatori ritrovati dopo gli errori delle prime gare, Bertola è stato la grande scoperta che ha dato solidità e leadership ad un reparto che sembrava smarrito e ieri, contro il Pisa, anche Lukas Muhl ha finalmente sfoderato una prova coi fiocchi, dopo le grandi difficoltà delle prime uscite con le Aquile.

