Bambini e ragazzi ricoverati nei reparti oncologici in visita agli uffici della guardia costiera di Loano e Albenga

Albenga/Loano. I bambini e i ragazzi provenienti dai reparti oncologici di diverse strutture ospedaliere del nord Italia accompagnati dai volontari dell’Associazione Onlus Basta Poco di Albenga – organizzazione di volontariato che offre supporto alle personale in stato avanzato di malattia e ai loro familiari – e dai volontari dell’associazione Progetto Giada di Torino supportati dal personale della Croce Rossa Italiana, in occasione dell’iniziativa “Life to life” – progetto improntato alla creazione di momenti di evasione dal contesto clinico sanitario – , hanno fatto visita all’Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga.

Ricevuti dal Comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga, Tenente di Vascello Alessandro VENUTO, i bambini hanno visitato la Capitaneria di porto ed in particolare la Sala Operativa ed i mezzi navali.

