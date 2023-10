Cairese, capitan Boveri: “Ci siamo chiusi nello spogliatoio per cambiare marcia”. Boschetto in pole per la panchina

“Ci vogliono più fame e cattiveria in campo. Quando arriviamo sottoporta dobbiamo fare goal. Dentro di noi dobbiamo trovare quel qualcosa per spingerci a fare di più e a fare punti. Speriamo che il volto nuovo in panchina possa aiutarci a farlo”. Con queste parole il capitano Emanuele Boveri commenta il pareggio per 0 a 0 della Cairese contro la Genova Calcio.

E proprio in tema di nuovo allenatore, sembra che al “Brin”sia in predicato di arrivare mister Riccardo Boschetto. Non è ancora fatta, ma pare che la strada imboccata sia quella giusta. Torinese classe 1967, Boschetto ha allenato nelle ultime stagioni il Saluzzo e l’Asti. Piazze da Serie D, ovvero l’obiettivo fissato a inizio stagione dalla proprietà.

» leggi tutto su www.ivg.it