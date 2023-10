Calcio, la Fezzanese non espugna il Riva. Rolla: “Giocato contro un’ottima squadra”

Albenga. Sconfitta esterna per la Fezzanese, avversaria ostica che nonostante il risultato negativo è riuscita quantomeno a preoccupare i sostenitori ingauni. Partita bloccata per quasi tutti i 90 minuti e giocata perlopiù a centrocampo, solamente qualche occasione sparsa, da ambo i lati, ha preoccupato o quasi fatto gioire i molti tifosi accorsi sui gradoni del Riva. Come nella maggior parte di questi match, solamente una giocata, un’intuizione può di solito modificare le sorti e il corso della gara, non come pensava però la squadra di Rollo: il destro potente di Venneri, innescato a 30 metri dalla porta, lascia di sasso tutta la panchina ospite e gela parzialmente i giocati di Rolla.

Nonostante questo, la squadra biancoverde non ha mollato un centimetro, credendoci fino all’ultimo: “Il primo tempo è stato totalmente equilibrato, sapevamo di aver davanti comunque un’ottima squadra capace molto bene a limitare le linee di passaggio. Abbiamo preparato questo incontro cercando di sfruttare le linee di passaggio, è stata la fase dove abbiamo operato peggio: sono mancate lucidità e personalità. Nel secondo tempo, dopo il gol, mi è piaciuta la reazione dei miei ragazzi. Ci manca la cattiveria sottoporta, non siamo riusciti a ribadire il pallone in rete, io questo in certe altre squadre la vedo”.

» leggi tutto su www.ivg.it