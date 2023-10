Paura di prima mattina sull’autostrada A12 tra i caselli di Carrara e Sarzana: un camion, per cause da accertare, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno provvedendo a estinguere il rogo che ha causato una grossa colonna di fumo nero. Nel frattempo il tratto autostradale in direzione Genova è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Il traffico ha subìto notevoli rallentamenti in entrambi i sensi di marcia: in direzione Livorno si è formata una coda di circa 2 chilometri.

L’articolo Camion in fiamme sulla A12: tratto chiuso tra Sarzana e Carrara proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com