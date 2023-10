Cristo si è fermato alla Scorza. La storia e le voci del quartiere di Fossitermi

Sono le strade a dettare le forme delle città. Così come sono le persone a dare vita a un luogo, a una storia.

La rubrica itinerante di Città della Spezia continua il suo viaggio nei quartieri. Da una parte all’altra della città capoluogo, da Migliarina, la città che poteva essere e non è stata, a Fossitermi, quartiere della cintura, la cui voce ha precedenti nei più antichi registri catastali per indicare un fossato di confine esistente nella località. Un territorio eterogeneo, quello di Fossitermi, che si sviluppa in altezza seguendo il tracciato di via Fiume, ha dentro di sé due anime ben distinte: la zona più antica, intorno alla Scorza con la via dei Vicci e le sue irte scalinate, e la parte alta, di carattere decisamente residenziale, che prende spazio a partire da piazzale Boito e che è stata edificata a partire dal dopoguerra. E proprio dal centralissimo piazzale Boito comincia il nostro reportage. Buona lettura!

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com