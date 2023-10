Ex Ilva, venerdì sciopero e grande manifestazione a Roma: in partenza i pullman da Genova

Roma. Otto ore di sciopero su tre turni venerdì 20 ottobre per i lavoratori di tutto il gruppo Acciaierie d’Italia, compreso quindi lo stabilimento di Cornigliano, e manifestazione a Roma. È quanto hanno deciso delegati sindacali dell’ex Ilva e segretari durante l’assemblea di stamattina a Roma sotto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. La mobilitazione verrà deliberata formalmente dal coordinamento nazionale di Fim, Fiom e Uilm. Domani, inoltre, una lettera ai parlamentari di tutti i gruppi, maggioranza e opposizione, per sollecitare l’attenzione della politica sulla vertenza e sul piano della siderurgia rimasto ancora lettera morta.

La mobilitazione però riguarderà l’intera settimana, perciò prossimi giorni saranno organizzate anche iniziative sui singoli territori come presidi davanti alle prefetture. “Ci stiamo pensando, a breve avremo la riunione dei delegati e l’assemblea – spiega Armando Palombo, Rsu Fiom Cgil della fabbrica di Cornigliano -. Dopo gli scioperi a Taranto e Genova è positivo il fatto che il coordinamento nazionale di tutti i delegati abbia preso atto della vicenda in cui siamo incastrati e si mobilitino tutti insieme. Iniziamo a prenderla per il verso giusto. Ricordiamoci che, se nessuno ci mette i soldi, quest’azienda si ferma“.

