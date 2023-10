Festini a base di coca ed escort, il vicepresidente della Regione Piana: “Quella sera lavoravo, mai stato con prostitute”

Genova. “Avrei gradito che un giudice o chi conduceva le indagini mi avesse contattato prima di far uscire queste carte, ci può stare un errore ma non ci può stare di queste dimensioni, non solo siamo esseri umani ma io non rappresento solo me stesso, rappresento i liguri attraverso le istituzioni e rappresento il partito”.

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha scelto l’auditorium al quinto piano del palazzo della Regione Liguria per raccontare la sua verità sulla vicenda dei festini a base di cocaina ed escort su cui indaga la procura di Genova. Vicenda per cui, ricordiamo, Piana non è indagato. Il suo nome però è citato da uno degli arrestati come partecipante a un party, il 1 marzo 2022, in una villa sul Montefasce.

» leggi tutto su www.genova24.it