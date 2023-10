Il 13 e 14 ottobre l’undicesima sessione del Sinodo diocesano

Savona. Dopo il pellegrinaggio a Marzabotto e Monte Sole il Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando” si appresta a svolgere la sua undicesima sessione presso il Seminario Vescovile. Venerdì 13 ottobre alle ore 18:30 sono previsti l’accoglienza dei membri dell’assemblea e la celebrazione della messa. Dopo la cena, intorno alle 20:45, un componente della commissione per i testi presenterà il documento da approvare. In conclusione il vescovo Calogero Marino illustrerà il pellegrinaggio in Egitto e Terrasanta (Il Cairo, Monte Sinai, Gerusalemme), a chiusura del Sinodo ai membri dell’assemblea, ai dipendenti e collaboratori della Curia diocesana e alle persone interessate e che si svolgerà in estate.

Sabato 14 ottobre la seconda giornata si aprirà alle 9:15 con le lodi e proseguirà al mattino e al pomeriggio con la discussione e votazione dei capitoli del documento relativo al secondo anno di lavoro delle commissioni. La votazione avverrà come nella sessione di maggio, con schede relative ai singoli capitoli. In seguito alle ultime variazioni l’assemblea consta ora di 84 persone, di conseguenza le prossime sessioni saranno valide con 42 presenti e per approvare i documenti occorreranno i due terzi dei voti.

» leggi tutto su www.ivg.it