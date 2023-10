Il 14 e 15 ottobre tornano le Giornate Fai d’autunno

Savona. Anche quest’anno, come da dodici anni a questa parte, arrivano le Giornate FAI di Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno nel mese di ottobre al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. I Gruppi Giovani, insieme ai Delegati e ai volontari della Fondazione, si impegneranno con energia, creatività ed entusiasmo per svelare in speciali visite a contributo la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo d’Italia, in centinaia di edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono piccole e grandi storie, culture e tradizioni del nostro patrimonio. Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi “OTTOBRE DEL FAI”, attiva per tutto il mese.

Il complesso monumentale del Duomo di Savona è testimonianza del ricco contesto culturale ed urbano di Savona, luogo di culto ma anche centro culturale e artistico. Si visiteranno gli appartamenti privati del vescovo di Savona che furono il rifugio di papa Pio VII durante il suo esilio dal 1809 al 1812, soggetto a severa sorveglianza da parte di Napoleone. Non tutte le prigioni sono cubicoli angusti e maleodoranti. Quella che ospitò papa Pio VII in esilio a Savona aveva damaschi alle pareti e letto a baldacchino, ma era pur sempre una prigione. E di massima sicurezza!

» leggi tutto su www.ivg.it