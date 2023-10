Italexit, Ilario Chiera nuovo coordinatore regionale ligure

Liguria. È stato ufficializzato ieri a Genova, di fronte ai componenti dei coordinamenti provinciali, il nome del nuovo coordinatore per la Liguria del partito politico anti europeista Italexit che ha in Gianluigi Paragone il segretario nazionale e figura pubblica di riferimento. Il nuovo coordinatore per la Liguria è Ilario Chera. Subentra a Fabio Montorro, passato all’ufficio politico nazionale.

“Ho abbracciato questo partito ben prima dell’apertura della parentesi pandemica – dice Chiera – quando ho letto il manifesto ho esclamato: ‘Eccolo!’. Continuerò l’eccellente lavoro svolto dall’amico Fabio sviluppando esattamente i punti di quel manifesto che saranno seguiti durante il mio incarico, scevri dalle ipocrisie, dalle dialettiche forzatamente politicamente corrette e dalle manipolazioni concettuali imposte mediaticamente al solo scopo di favorire il controllo e l’ingrasso dei potentati economici promossi dalla globalizzazione sfrenata a scapito di tutto il popolo ligure ed italiano, a scapito dell’Italia come stato libero.

