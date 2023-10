L’inesorabile problematica dei parcheggi a Fossitermi

Dal reportage sul quartiere di Fossitermi sono emerse diverse criticità quotidiane: la chiusura di molteplici attività commerciali, la mancata cura e manutenzione di strade con un conseguente stato di degrado di diverse zone e l’inesorabile problematica dei parcheggi. Un’interminabile odissea dovuta all’edificazione inarrestabile che ha portato a realizzare palazzi a schiera su un versante urbano che è oggi un dedalo di scalinate e stradine. Una densità di popolazione che mal si è conciliata con l’aumento delle auto esponenziale cui si è assistito negli anni e la carenza di aree di sosta. Un problema che oggi ha raggiunto picchi elevati e che attanaglia tanto chi vive nella parte bassa del quartiere quanto coloro che risalgono Via Puccini per raggiungere le abitazioni poste più in alto.

Se a questo si aggiunge che nei parcheggi gratuiti a Fossitermi lascia l’auto anche chi non la vuole portare in centro e preferisce muoversi con i mezzi pubblici e che da alcuni anni ci sono anche le vetture dei turisti, la frittata è fatta.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com