Loano, all’istituto Falcone una nuova insegnante di madrelingua spagnola

Loano. È appena arrivata da Oviedo, nelle Asturie, per trascorrere un anno come lettrice di spagnolo all’istituto Falcone di Loano una nuova insegnante madrelingua, una “risorsa preziosa ed un’importante opportunità per il potenziamento delle abilità linguistiche degli studenti”, come spiegano dalla scuola.

Il Falcone, infatti, è una delle venti scuole in tutta Italia scelte dal Ministero dell’Istruzione per l’attivazione di un innovativo progetto che vedrà per tutto l’anno scolastico i docenti curricolari di spagnolo affiancati dall’insegnante madrelingua in tutte le classi in cui è previsto l’insegnamento di questa disciplina.

