“L’urlo delle sirene”: Amnon Cohen racconta gli attimi dell’inizio della guerra in Israele

Savona. È arrivato a Savona. Una fuga nella paura che ha lasciato un segno pesante. Lo vedi dal suo sguardo. Lo senti dalla voce. Amnon Cohen, origine israeliana, famoso e bravissimo pediatra, già primario all’ospedale San Paolo.

Scende dal treno e ci racconta un incubo. Quello dell’attacco di Hamas, vissuto in prima persona. “Ero con mia moglie da mia figlia, a Tel Aviv. Sabato mattina siamo stati svegliati dall’urlo improvviso delle sirene”. Racconto dell’inizio di una guerra, in uno dei giorni che dovevano diventare ricordo di una bella vacanza. Invece no. “Siamo immediatamente corsi nel rifugio di casa con i nipoti piccoli aspettando che l’allarme terminasse. Abbiamo sentito l’intercettazione dei missili da parte del sistema antimissilistico israeliano e poi siamo usciti dalla stanza”.

» leggi tutto su www.ivg.it