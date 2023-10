M.U.R.A., artisti urbani protagonisti dal 13 al 15 ottobre nel centro storico: nel nome dell’hip-hop

Genova. Tutto pronto per la settima edizione di M.U.R.A. (Movimento urbano rete artisti), che da venerdì 13 a domenica 15 ottobre animerà strade e piazze del Sestiere del Molo nel centro storico con musica dal vivo, performance, documentari, talk, workshop, esibizioni di writers, skaters e ballerini di breakdance. In caso di pioggia la conferenza stampa si svolgerà in area archeologica (Giardini Luzzati).

Quest’anno M.U.R.A è dedicato al cinquantesimo anniversario dell’hip hop, movimento musicale e culturale nato l’11 agosto 1973 nel Bronx, che ha contaminato e stravolto il panorama musicale e il lifestyle di mezzo secolo. QUI IL PROGRAMMA.

» leggi tutto su www.genova24.it