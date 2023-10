Dalla Prefettura di Genova

A seguito degli attacchi militari ad opera di Hamas avvenuti in Israele, in adesione alle indicazioni del Ministero dell’Interno, nella mattinata odierna si è svolto, presieduto dal Prefetto Franceschelli, un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno preso parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, il Comune di Genova ed i rappresentanti della comunità ebraica.

