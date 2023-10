Prolungamento metropolitana, cantieri in via Archimede: dimezzato il sottopasso per 20 giorni

Genova. Proseguono i lavori per il prolungamento della metropolitana Brignole-Martinez. Per la realizzazione delle opere di fondazione del nuovo cavalcavia Archimede, fino a fine mese, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 21 di oggi e fino alle 24 del 30 ottobre, in via Archimede è fissato il limite massimo di velocità a 30 kmh nel tratto compreso tra il civico 43 e via Tolemaide. Sono inoltre stabiliti il divieto di transito veicolare sulla carreggiata di levante del sottopasso ferroviario e di transito pedonale sul marciapiede di levante del sottopasso ferroviario. È confermato il divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il civico 41 e via Tolemaide.

