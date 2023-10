Riprendono gli incontri del gruppo Ama sulla fibromialgia

Lunedì prossimo 16 ottobre riprenderanno gli incontri del gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto per persone fibromialgiche organizzato dal Comitato Fibromialgici Uniti – Italia O.d.V.

Gli incontri avverranno con cadenza quindicinale il lunedì dalle ore 17.30 alle 20.00 in Via Castelfidardo 1/A (angolo Via Roma) nella sede dell’associazione ProSpezia Ciassa Brin O.d.V.

Durante gli incontri ci scambiamo le nostre esperienze, ci consigliamo, invitiamo esperti che trattano la nostra patologia, organizziamo iniziative volte a far conoscere la nostra patologia alla cittadinanza, coinvolgendo l’amministrazione comunale e regionale.

“Il Comitato Fibromialgici Uniti – Italia – O.d.V. è un’associazione di volontariato nazionale i cui membri sono persone fibromialgiche che si avvale del continuo supporto di un comitato scientifico composto da medici, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, osteopati, ecc., esperti della patologia, abbiamo referenti e volontari in tutta Italia che organizzano varie iniziative e attività.

Il nostro scopo è sostenere le persone che soffrono di fibromialgia e ottenere il riconoscimento della patologia da parte dello stato italiano con il conseguente inserimento nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), in modo da veder riconosciuto il nostro stato di malati cronici di una patologia invalidante, con le esenzioni e gli altri “vantaggi” adeguati alla nostra condizione che ciò comporta.

Invitiamo quindi le persone sofferenti di fibromialgia a rivolgersi a noi per chiedere informazioni e per prender parte ai nostri incontri; per informarsi e partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero +393924575887 (Gianna Taverna, referente locale) o inviare una mail all’indirizzo cfulaspezia.taverna@gmail.com.

I nostri incontri sono gratuiti, è gradita l’adesione all’associazione CFU-Italia da parte di chi intende partecipare regolarmente”, spiegano i responsabili dell’iniziativa.

