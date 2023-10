Sassello, una lupa radiocollarata uccisa da un colpo di fucile sul confine tra Liguria e Piemonte

Sassello. Un colpo di fucile per ucciderlo, poi lo spostamento del cadavere in territorio piemontese per depistare le indagini. Il nucleo carabinieri forestali e la stazione dell’Arma di Sassello stanno lavorando sul caso del ritrovamento di un lupo che ha finito i suoi giorni per mano dell’uomo.

La conferma arriva dal comandante dei carabinieri forestali della provincia di Savona, Giovanna Vulpi, la quale aggiunge che la carcassa dell’animale è stata rinvenuta giovedì scorso nei boschi di Pareto, nell’alessandrino, ma l’uccisione potrebbe essere avvenuta il 3 ottobre, cioè pochi giorni prima, in un altro luogo.

