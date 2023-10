Alassio, all’istituto salesiano il progetto “Percorso per genitori”

Alassio. Sarà “Encanto”, il film di animazione Disney, che per primo inaugurerà, sabato 14 ottobre alle 21 in contemporanea presso il salone parrocchiale della Sacra Famiglia ad Imperia e presso l’auditorium dell’istituto salesiano ad Alassio, una serie di incontri gratuiti sul tema della genitorialità organizzati dall’Associazione Profamilia Consultorio diocesano di ispirazione cristiana.

Scopo di questi incontri chiamati semplicemente “Percorso per genitori” è mettere in campo le risorse utili per una maggiore comprensione della relazione tra genitori e figli.

