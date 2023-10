Calcio/ Sestri, arriva l’attaccante Francesco Margiotta

Dall’US Sestri Levante 1919

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Francesco Margiotta. Attaccante torinese di 30 anni, Margiotta cresce nel settore giovanile della Juventus, squadra con la quale vince il Torneo di Viareggio nel 2012. Dopo qualche anno trascorso in Serie C con le maglie di Carrarese, Venezia, Monza, Real Vicenza e Santarcangelo, si trasferisce in Svizzera dove mette a segno 34 reti in quattro stagioni con Losanna e Lucerna. Il ritorno in Italia lo porta a Verona, dove disputa un campionato di Serie B con la maglia del Chievo. Margiotta torna nuovamente all’estero per indossare la maglia del Melbourne Vicotory. Nella massima serie australiana gioca una stagione, raggiungendo la fase finale del campionato e conquistando l’Australia Cup. Successivamente ritorna in Italia con Latina e Novara in Serie C.

