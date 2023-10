Caso Piana, in Consiglio regionale tutti contro Sansa: “No al linciaggio”. E la Lega attacca la magistratura

Liguria. Il caso giudiziario che vede coinvolto Alessandro Piana irrompe in consiglio regionale e fa discutere anche a livello nazionale. Dopo l’emersione dell’ordinanza cautelare in cui il nome del vicepresidente ligure – pur non indagato – è associato a festini con escort e consumo di droga, circostanza categoricamente smentita (con tanto di alibi) dal diretto interessato, la politica fa quadrato in maniera trasversale intorno al numero due della giunta Toti. Tutti tranne Ferruccio Sansa, ex candidato alla presidenza della Regione, che ieri, in un post su Facebook corredato da una foto di Piana con la scritta Bunga bunga sul monte Fasce, ne ha chiesto le dimissioni, confermando poi la stessa linea in aula.

Nel frattempo la Lega interviene sulla vicenda con una nota di fuoco che ancora una volta prende di mira la magistratura: “Quando si dice il caso. Nei giorni in cui viene ribadita con forza l’esigenza di riformare la giustizia anche alla luce dei gravi fatti di Catania, da Genova scivola la notizia di un’indagine che dà in pasto all’opinione pubblica il nome di una persona (nemmeno indagata) che viene identificata nel vicepresidente della Lega della Regione Liguria. Circostanza smentita dall’interessato con tanto di prove. È l’ennesima conferma di un sistema da cambiare profondamente: serve una risposta chiara e inequivocabile da parte di tutte le istituzioni“.

