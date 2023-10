Eccellenza. Genova Calcio strappa un punto a Cairo. Maisano: “Contento del risultato”

Cairo Montenotte. Quando Beppe Maisano sfida la Cairese è sempre una partita speciale per lui, così come per gli appassionati valbormidesi con il quale è rimasto intatto un rapporto di stima sincero. In questa occasione è venuto fuori uno 0-0 che il tecnico genovese accoglie di buon grado.

“Giocavamo contro una grande squadra in un campo in erba – dichiara Maisano al termine del match -. Venendo anche dall’impegno di coppa di mercoledì, direi di essere molto contento di questo risultato. Se ci fosse la precisione sotto porta saremmo più in alto in classifica. Speriamo di riuscire a fare meglio ma poteva andarci peggio, brava la difesa e Cesare Dondero. L’anno scorso abbiamo perso in campionato e in coppa per un rimpallo. Va bene così”.

