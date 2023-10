In consiglio regionale spunta la bandiera di Israele, l’opposizione: “Non confondere Hamas e palestinesi”

Genova. Un minuto di silenzio e una bandiera di Israele esposta in aula da Angelo Vaccarezza, consigliere della Lista Toti. Si è aperto così oggi il consiglio regionale della Liguria, prima che la seduta si scaldasse sulla vicenda giudiziaria che ha travolto il vicepresidente della giunta Toti, Alessandro Piana.

“Sarebbe inopportuno, vista la situazione, non considerare, prima dell’apertura dei lavori, quanto sta accadendo in queste ore in Israele e nella striscia di Gaza, l’inasprimento di tensioni mai sopite, ma che adesso hanno raggiunto un vertice decisamente preoccupante – ha detto il presidente Gianmarco Medusei aprendo i lavori -. La gravità delle azioni terroristiche e la mobilitazione militare che ne è conseguita hanno creato un clima di terrore e di morte, contandosi già un impressionante numero di vittime civili e di ostaggi, il cui destino è più che mai drammaticamente incerto. Non posso e non possiamo che auspicare che la crisi in atto rientri prima possibile, nella consapevolezza di quanto accaduto, purtroppo, avrà conseguenze di enorme impatto per la stabilità non solo di un’area geografica già da tempo immemore devastata da conflitti, ma anche per l’intero Occidente”.

