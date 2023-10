Lavagna: pescatore dilettante cade in mare, salvato dalla Guardia costiera

Brutta avventura nella mattinata odierna per un pescatore dilettante, di 63 anni di Lavagna. Poco prima delle 10 era al largo di Cavi sulla sua barchetta, quando ha perso un remo. Si è sporto per recuperarlo, ma è caduto in mare vestito e non è riuscito a risalire a bordo. Ma la fortuna non l’ha abbandonato. E’ stato, infatti, avvistato da una motovedetta della guardia costiera in transito. Il personale ha recuperato pescatore, barca e remo. In banchina a Sestri Levante era in attesa un’ambulanza della Croce Verde, ma l’uomo ha rifiutato il ricovero.

