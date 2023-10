Nicola Angilletta verso la Finale Nazionale Coppa Italia Rally

BB Competition ha concretizzato l’obiettivo prefissato all’avvio della stagione sportiva, condividendo con Nicola Angilletta la vittoria della Coppa Rally di Zona 9 nella classe Rally5, legittimando la leadership sulle strade del Rally Terra Sarda, appuntamento che ha interessato la Gallura nel fine settimana. Al volante della Renault Clio Rally5 “gommata” Michelin del team V-Sport, condivisa con Michael Adam Berni, il portacolori della scuderia spezzina ha legittimato la prima posizione di categoria fin dalla prima giornata di gara, mantenendolo fino all’arrivo di Porto Cervo, location che – con la vittoria – gli ha garantito la qualificazione alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally, in programma a fine mese al Rally del Lazio.

Un palcoscenico di spessore, quello proposto dal Rally Terra Sarda, cornice che ha ambientato anche il confronto valido per il Trofeo Michelin Italia e per l’R-Italian Trophy, confermando la bontà della programmazione stagionale di Nicola Angilletta. Tre, le vittorie stagionali conquistate dal driver in altrettante occasioni, al Rally Golfo dell’Asinara, al Rally del Vermentino ed al Rally Terra Sarda, appuntamento di chiusura della kermesse regionale sarda.

