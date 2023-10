Nuova Ztl in centro, commercianti furiosi dopo il primo weekend: “Vogliono farci fallire”

Genova. “L’hanno venduta come una misura green, ma non prendiamoci in giro: questo è un enorme autogol, un attacco al commercio genovese. Di questo passo chiuderemo tutti”. È un fiume in piena Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice che riunisce i negozi più esclusivi della città, dopo il primo weekend di sperimentazione della Ztl varata dal Comune tra piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma. Non una vera e propria pedonalizzazione, ma una limitazione degli accessi veicolari per ridurre la presenza di auto e di conseguenza la sosta selvaggia nel salotto più elegante della Superba.

Il primo bilancio è impietoso, secondo il Civ: “Ho parlato con sei-sette commercianti di via Roma: due aziende hanno lavorato come sempre, altri hanno incassato meno del 50% rispetto al weekend precedente. Nella mia gioielleria ho fatto solo uno scontrino. Io ho stima del sindaco e della giunta, ma non capiscono che così ci fanno chiudere. Se avessero ragione loro potremmo anche accettarla, ma secondo noi, per farla in maniera scientifica, servono prima infrastrutture che oggi non ci sono”.

