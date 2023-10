Promozione, un gol di Donna fa volare il Legino. Carella: “Weekend da incorniciare”

Savona. Due vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. È un Legino in grande spolvero la squadra in questo inizio di stagione: la formazione di mister Tobia, al momento, risulta essere in piena corsa per un piazzamento in zona playoff. Non solo la prima squadra però: nel weekend, anche le compagini del settore giovanile verdeblù sono riuscite ad ottenere ottimi risultati nei match disputati.

“È stata una delle tante domeniche da incorniciare”. Il presidente Carella ha espresso grande soddisfazione per l’inizio di stagione vissuto dal club: “Sia la prima squadra che le leve del settore giovanile hanno fatto bene, questo fa piacere perché così vengono ripagati i nostri sacrifici. Un grazie speciale va a tutti i tecnici e dirigenti delle nostre compagini giovanili, senza di loro niente di tutto questo sarebbe possibile”.

